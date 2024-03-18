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Van’da değişik suçlardan 17 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 18.03.2024 10:31
  • Giriş: 18.03.2024 10:31
  • Güncelleme: 18.03.2024 10:32
Kaynak: İHA
Van’da değişik suçlardan 17 kişi tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 17 şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ele geçirildi.

Diğer suçlardan ise 178 paket kaçak sigara ve kaçak tüp dolumundan 5 adet büyük tüp ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 186 şahıs yakalanmış, 17 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi. 

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