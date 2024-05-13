Van’da değişik suçlardan 48 kişi tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan 48 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 38 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçundan 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet bisiklet, 1 adet televizyon, 1 adet ziynet eşyası ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Bahse konu malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan 249 paket kaçak sigara, 2 kilo 250 gram kaçak tütün, 35 adet elektronik sigara, 320 adet elektronik sigara likidi, 180 paket sarma sigara kağıdı, 9 adet şarj aleti ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 233 şahıs yakalanmış, 48 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.