Van’da dondurucu soğukta su deposu buz tuttu

Van’da etkisini sürdüren dondurucu soğuklar nedeniyle su deposu buz tuttu.

Gevaş ve Çatak ilçelerindeki yüksek kesimlerde kar yağışının ardından hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 10 ila 15 dereceye kadar düştü. Aşırı soğuklar nedeniyle su borularının patlaması sonucu bazı su depoları tamamen buz tuttu.

Öte yandan, kırsal kesimlerde soğuk hava nedeniyle evlerin çatılarında ve su kaynaklarında uzun buz sarkıtları oluştu. Görsel olarak kartpostallık manzaralar ortaya çıksa da bu durum günlük yaşamı zorlaştırıyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede soğuk havanın bir süre daha devam edeceğini bildirerek, vatandaşları don olaylarına ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.