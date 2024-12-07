Van’da ev yangını

Van’ın Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Elmalı Mahallesi’nde ikamet eden F.D. isimli kadının kiracı olduğu evde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın ihbarını alan Edremit İtfaiye Grup Amirliği, olay yerine 2 araç 7 personel sevk etti. Yaklaşık 2.5 saatlik müdahale sonucu yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, evdeki malzemeler yanarak kullanılmaz hale geldi.