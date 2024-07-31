Van’da gözaltı protestosu: Baskıya boyun eğmeyiz

Haber Merkezi

Van’da DEM Parti Van İl Eşbaşkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. DEM Parti İl Örgütü önünde düzenlenen eylemde DEM Parti Van İl Yöneticisi İlhan Güney, faşizmin ülkede kol gezdiğini belirterek, AKP-MHP hükümetinin siyasi mücadelelerinin kriminalize ettiğini kaydetti.

MHP-AKP hükümetinin iktidardan düşerken, halka yönelik saldırılarına hız verdiğini söyleyen Güney, "Ülkede her gün ekonomik, siyasi, diplomatik, hukuki ve bürokratik bir kriz ortaya çıkmaktadır. Bunlar devam ederken iktidar, Kürt halkının diline, kurumlarına ve partilerine saldırmaktadır. Hukuk dışı bu saldırılar ne kadar haklı bir mücadele verdiğimizin temel göstergesidir. Mehmet Sincarların, Vedat Aydınların, Pakize Nayır, Seve Demir ve Fatma Uyarların emeği ile taşları örülmüş bu mücadeleyi hiçbir güç durduramaz. 'Kürtler ne istiyor?' diye soranlara bu tarihi ve anda yaşananları gösteriyoruz. Halay çektiği için, demokratik siyasal mücadele verdiği için, Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğrayan halkımız meşru, fiili ve demokratik mücadelesini vermiştir, verecektir" dedi.