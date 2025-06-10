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Van’da hafif ticari kamyonet sürüye çarptı; 8 koyun telef oldu

Ajans Haberleri
  • 10.06.2025 14:07
  • Giriş: 10.06.2025 14:07
  • Güncelleme: 10.06.2025 14:08
Kaynak: İHA
Van’da hafif ticari kamyonet sürüye çarptı; 8 koyun telef oldu

Van’ın Edremit ilçesinde hafif ticari kamyonetin çarptığı sürüdeki 8 koyun telef oldu.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Van-Hakkari karayolu üzerindeki Kurubaş geçidinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari kamyonet, yolun karşıya geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada 8 koyun telef oldu. Bölgeye gelen polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Tek şeritten sağlanan trafik telef olan koyunlar ve kaza yapan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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