Van’da hafif ticari kamyonet sürüye çarptı; 8 koyun telef oldu

Van’ın Edremit ilçesinde hafif ticari kamyonetin çarptığı sürüdeki 8 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Van-Hakkari karayolu üzerindeki Kurubaş geçidinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari kamyonet, yolun karşıya geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada 8 koyun telef oldu. Bölgeye gelen polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Tek şeritten sağlanan trafik telef olan koyunlar ve kaza yapan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.