Van’da İmamoğlu'na destek açıklaması

Van'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına tepki göstermek için Van Sanat Sokağı'nda basın açıklaması yapıldı.



CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, DEM Parti Van İl Başkanı Veysi Dilekçi, DBP İl Eş Başkanı Gönül Uzunay, DEM Parti, CHP, Emep ve DBP il yöneticileri, KESK ve Eğitim-Sen ile çok sayıda kişinin katıldığı eylemde, "Karanlığa teslim olmayacağız", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

Açıklamayı okuyan KESK Van Şubeler Platformu Sözcüsü Figen Çolakoğlu, şöyle konuştu:

"Ülke olarak çok karanlık bir süreçten geçiyoruz. Siyasetçilerden gazetecilere, belediye başkanlarından sanatçılara, sendikacılara kadar demokrasiden, hukuktan, adaletten yana olan tüm kesimleri hedefine koyan baskı, gözaltı, tutuklama furyası gittikçe şiddetleniyor. 23 yıldır iktidarda olanlar ülkeyi öyle bir hale getirdi ki her güne yeni bir hukuksuzlukla, yeni bir şafak baskını ile uyanır hale geldik. Sokak röportajı yapan vatandaşlara kadar uzanan bu saldırı furyasına, hukukun son kırıntılarını da ortadan kaldırmaya dönük adımlara dün ve bugün merkezine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu koyan yeni bir saldırı eklenmiştir.

Öncelikle altını çizmek isteriz ki İmamoğlu’nun gözaltına alınması da dahil aylardır ardı ardına yaşadığımız kayyum atamaları başta olmak üzere hukuksuzlukların, baskıların, gözaltı ve tutuklamaların hiçbirisi tesadüf değildir. Ülkeyi yönetenler iktidara geldikleri günden bugüne başta emekçi kesimler olmak üzere tüm toplumu kapsayan 'Köleliğe Uyum Programını' hayata geçirmeye çalışmaktadır. Söz konusu programın hayata geçirilmesinin tek koşulu ise demokrasinin, hukukun, adaletin, emeğin hakları başta olmak üzere en temel hakların, ortadan kaldırıldığı bir ülke yaratmaktır."