Van’da intihar girişiminde bulunan şahıs kayalıklarda baygınlık geçirdi

Van’ın Tuşba ilçesinde Toprakkale’deki kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunmak isteyen şahıs, burada baygınlık geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi’ndeki Toprakkaleye, saat 14.00 sıralarında intihar girişiminde bulunmak isteyen bir genç çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye giderken kayalıklarda bulunan genç, bir süre sonra baygınlık geçirerek yere yığıldı.

Ekipler, 2 saat süren bir çalışmanın ardından genci sedye yardımıyla kayalıklardan indirmeyi başardı.

Genç, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.