Van’da işten çıkarılan belediye işçilerinin eylemi 122. gününde de devam etti

Van Büyükşehir Belediyesinde kayyum yönetimi tarafından işten çıkarılan 223 işçinin "işimizi geri alacağız" sloganıyla başlattığı eylemler 122. gününde de devam etti.

DİSK Genel-İş Van Şubesi Eş Başkanı Ömer Tekin, "Bu işten çıkarmalar siyasi bir tasfiyedir. Bu işten çıkarmalar Kürt halkına, emekçilere, demokratik iradeye karşı açık bir düşmanlıktır. 122 gündür bu kardeşlerimiz işsiz, aşsız, umutsuz bırakıldı" açıklamasında bulundu.

Van'da kayyum yönetimi tarafından işten çıkarılan Büyükşehir Belediyesi işçilerinin işe iade talebiyle başlattıkları direniş 122. gününde de devam etti. İşçiler "Kayyum ve zulmü gidecek, biz işimize geri döneceğiz" pankartı açtı.

Sanat sokağında yapılan eyleme KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, KESK MYK üyeleri, Van ve bölge yöneticileri, Çatak Belediyesi Eş Başkanı Gülten Baran, DEM ve DBP il eş başkanları ile çok sayıda yurttaş katıldı. Katılımcılar 'Direne direne kazanacağız', 'Kayyum gidecek halk gelecek', 'Hak hukuk adalet' sloganları attı.

Basın açıklamasını DİSK Genel-İş Van Şubesi Eş Başkanı Ömer Tekin okudu.

Tekin "Bugün burada, 122 gündür ekmeğiyle oynanan, ailesinin rızkı gasbedilen 223 Van Büyükşehir Belediyesi işçisinin sesini bir kez daha yükseltmek için toplanmış bulunuyoruz. Kayyum yönetimi, bahane üstüne bahane üreterek, en son 'arşiv soruşturması' gerekçesiyle 223 emekçiyi bir gecede kapı önüne koydu. Bu 223 işçi ne hırsızdır ne yolsuzluk yapmıştır. Bu işçiler Van’ın yollarını yapan, çöplerini toplayan, parklarını temizleyen, kışın karla mücadele eden, yazın sıcakta alın teri döken emekçilerdir. Onların tek suçu halkçı bir belediyede, halk için çalışmaktır" dedi.

"HUKUKSUZ İŞTEN ÇIKARMALAR GERİ ALININCAYA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Tekin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kayyum, 'arşiv soruşturması' diyor. Biz de soruyoruz; bu işçilerin dosyaları 5-6 ay boyunca neredeydi? Halkçı belediye varken 'güvenlik sorunu' yoktu da kayyum geldikten sonra mı ortaya çıktı? Yoksa mesele güvenlik değil, halk iradesini cezalandırmak, emekçileri sindirmek midir? Bu işten çıkarmalar siyasi bir tasfiyedir. Bu işten çıkarmalar Kürt halkına, emekçilere, demokratik iradeye karşı açık bir düşmanlıktır. 122 gündür bu kardeşlerimiz işsiz, aşsız, umutsuz bırakıldı. Çocuklarının okul masraflarını, evlerinin kirasını, faturalarını ödeyemiyorlar. Ama şunu unutmayın; onların alın teri bu kentin her caddesinde, her sokağında var. Bu kenti onlar temizledi, onlar güzelleştirdi. Şimdi kapı önüne konuldular diye susacaklarını sananlar yanılıyor. DİSK Genel-İş Van Şubesi olarak ilan ediyoruz, bu hukuksuz işten çıkarmalar geri alınıncaya kadar, 223 kardeşimizin sonuncusu da işinin başına dönünceye kadar mücadele edeceğiz. Gerekirse meydanlarda, gerekirse mahkemelerde, gerekirse Ankara’nın kapısında bu haklı davayı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz."

"BİZİM LUGATIMIZDA SİZLERE İŞGALCİ DENİLİR"

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz de, "Kayyum, kayyuma yakışır şekilde davranıyor, Genel-İş'in değerli işçileri ise kendine yakışanı 122 gündür kentin tüm meydanlarında sergiliyor. Ey kayyum; sizler bir kentin olanakları üzerinde, sizler bir halkın iradesi üzerinde, sizler işçilerin, emekçilerin emekleri üzerinde ve sizler en çok Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan'ın koltukları üzerinde oturuyorsunuz. Bizim lugatımızda sizlere işgalci denilir. İşgalcisiniz" dedi.