Van’da kampüste 15 yaşında bir çocuk ölü bulundu: Tepki eyleminde gözaltına alınan öğrenciler serbest
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 15 yaşındaki bir çocuğun ölü bulunmasının ardından kampüsteki güvenlik zafiyetini protesto ettikleri için gözaltına alınan 20 öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: ANKA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde 15 yaşında bir çocuğun ölü bulunmasının ardından "kampüsteki güvenlik zafiyetini" protesto eylemi yaparken gözaltına alınan 20 öğrenci emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Protesto eden öğrenciler, gözaltına alınmalarının ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından 8'i kız, 12'si erkek 20 öğrencinin serbest bırakılmasına karar verildi.
Serbest kalan öğrenciler arkadaşları tarafından zılgıtlarla karşılandı.