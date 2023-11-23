Van’da kamyonetler çarpıştı: 1 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Edremit kara yolu üzerindeki Toptancılar Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 ACC 025 plakalı Citroen marka kamyonetle 65 ABK 372 plakalı Fiat Dublo marka kamyonet çarpıştı.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen kazada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.