Van’da kar tatili

Van’da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiler doğrultusunda Van’da etkili olan kar yağışı, aşırı soğuk, buzlanma ve sis kaynaklı ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı 25 Şubat 2025 Salı günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir (RAM ve rehabilitasyon merkezleri dahil). Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır (0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler idari izinlidir)" denildi.