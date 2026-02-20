Van’da kar ve tipi: 25 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de Armutdüzü köyü Aktoprak mezrasının yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin zorlu çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Karla mücadele ekipleri, bazı güzergahlarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.