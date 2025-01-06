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Van’da kar yağışı: 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Güncel
  • 06.01.2025 08:58
  • Giriş: 06.01.2025 08:58
  • Güncelleme: 06.01.2025 08:59
Kaynak: İHA
Van’da kar yağışı: 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Fotoğraf: AA

Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 92, Başkale’de 31, Çatak’ta 100, Edremit’te 4, Erciş’te 8, Gevaş’ta 40, Gürpınar’da 82, İpekyolu’nda 19, Muradiye’de 37, Özalp’te 33, Saray 12 ve Tuşba ilçesinde ise 35 olmak üzere toplam 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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