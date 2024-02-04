Van’da kar yağışı etkili oldu

Van’da öğleden sonra başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde trafiği etkiledi.



Van’da bir haftadan bu yana etkili olan soğuk havanın ardından öğleden sonra kar yağışı başladı. Kar yağışı ile birlikte Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı ile birlikte Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için ana yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Öte yandan kar yağışı ile birlikte Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yapan uçak, güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.



Bahçesaray’da besicilerin kış mesaisi

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Van’da, besiciler zorlu kış şartlarında hayvanlarını besliyor. Bahçesaray ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çatbayır Mahallesi’nde yaşayan besiciler, küçük ve büyükbaş hayvanlarının bakımnı ihmal etmiyor. Zorlu kış şartlarına rağmen kar kalınlığının yer yer 1.5 metreyi geçtiği mahallede besiciler, saman dolu torbaları ahırlara güçlükle taşıdı.