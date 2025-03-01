Van’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Van’da sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Kar yağışı, kent merkezinde vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatırken, Ankara’ya yapılması planlanan uçak seferi de rötar yaptı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, öğle ve akşam saatleri arasında Hakkari çevreleri ile Van’ın güney ve doğu ilçelerinde aralıklı hafif kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazan ayıyla birlikte Van’da kar bereketinin olduğunu ifade eden vatandaşlar, Mart ayının ilk gününde yağan karın özellikle Van Gölü’nün su seviyesi için olumlu olması temennisinde bulundu.