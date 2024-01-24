Van’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi yakalandı

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalarda; ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan aranma kaydı olan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan aranma kaydı olan ve toplam 9 yıl 11 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs, ‘Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama’ suçundan aranma kaydı olan ve toplam 7 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak’ ve ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından aranma kaydı olan ve 4 yıl 3 ay 15 gün yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ‘Konutta veya Eklentilerinde Yağma’ suçundan aranma kaydı olan ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan aranma kaydı olan ve 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ‘Hakaret’ suçundan aranma kaydı olan ve 1 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama’ suçundan aranma kaydı olan ve 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 39 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.