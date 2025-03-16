Van’da konteyner yangı

Van’ın Edremit ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Edremit ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi’nde ikamet eden Hayrettin Şen isimli vatandaşa ait boş konteynerde meydana geldi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerinin müdahalesiyle konteyner söndürülürken, konteyner ve içerisinde bulunan malzemeler yanarak kullanılmaz hale geldi.