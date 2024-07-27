Van’da Kürtçe trafik yazısına ırkçı saldırı!

Haber Merkezi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaya geçidine Kürtçe olarak yazılan ‘Pêşî Peya’ (Önce Yaya) yazısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyanarak üzerine ‘Türkiye Türk’tür Türk kalacak’ yazıldı. İl merkezindeki en yoğun caddelerden biri olan İki Nisan Caddesi’nde yazılamayı yapan kişi ya da kişilerin, MOBESE ve güvenlik kameralarının bulunmadığı bir noktayı seçtiği görüldü.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen eylemin ‘provokatif’ olduğu vurgulanarak, yasal süreç başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ülkenin ve kentimizin zengin kültürünü hazmedemeyen ırkçı kesimler tarafından bu uyarı levhalarına çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Kent halkının kullandığı dil olan Kürtçeye yönelik böylesi bir saldırı kabul edilemez. Bu tarz saldırılar bizim çok dilli faaliyetlerimizi engelleyemeyecektir.” Yazı, belediye ekipleri tarafından daha sonra eski haline getirildi.