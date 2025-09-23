Van’da öğretmenlere saldırı protesto edildi: “Güvenli okul, güvenli gelecek”

Eğitim-Sen Van Şubesi, iki öğretmenin saldırıya uğrayarak yaralanmasını yürüyüş ile protesto etti.

Eğitim-Sen öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, “Kamu emekçilerinin can güvenliği sağlansın”, “Eğitimde şiddete dur de” yazılı pankartlar ve dövizler taşındı. Etkinliğe Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, DEM Parti ve DBP Van il-ilçe yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı. Kitle sık sık “Güvenli okul güvenli gelecek” ve “Hükümet önlem al emekçileri koru” sloganları atarak kent meydanına yürüdü.

Meydanda açıklama yapan Eğitim-Sen Van Şube Eş Başkanı Murat Atabay, Van Şehit Kemal Görgülü Ortaokulu’nda iki öğretmenin okula dışarıdan giren bir kişinin saldırısına uğradığını hatırlatarak, olayın yıllardır dile getirilen ancak görmezden gelinen güvenlik sorunlarının sonucu olduğunu söyledi.

Atabay, “Okullarımız, öğrenciler ve öğretmenler için güvenli alanlar olmak zorundadır. Ancak sorumlu kurumlar bu konuda sessiz kalmış, asli görevlerini yerine getirmemiştir. Yaşanan saldırı yalnızca öğretmenlerimizi değil, öğrencilerin güvenlik duygusunu da yerle bir etmiştir. Çocuklarımız travmatik bir deneyime maruz bırakılmıştır” dedi.

Eğitim-Sen olarak taleplerini sıralayan Atabay, her okula eğitimli güvenlik görevlisi atanmasını, giriş-çıkışların denetlenmesini, şiddet eylemlerine karşı etkin soruşturma ve caydırıcı cezaların uygulanmasını, öğrencilere psikososyal destek sağlanmasını istedi.

Atabay, “Eğitim kurumlarının güvenliği, maliyet hesabına indirgenmemeli; kamusal sorumluluk olarak derhal yerine getirilmelidir. Eğitim emekçilerinin güvenliği sağlanmadan eğitimden söz edilemez. Sorumluluğunu yerine getirmeyen her makam bu yaşananlardan doğrudan sorumludur” ifadelerini kullandı.