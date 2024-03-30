Van’da okullarda sandıklar kuruldu

Van’da, 31 Mart yerel seçimlere 1 gün kala oylarını kullanılacağı okullara sandıklar kuruldu. Sınıflara paravan kurulurken, seçmenlerin oylarını kullanılacağı sandıklar ve oy kabinleri de sınıflara yerleştirildi.

Türkiye’de yarın gerçekleştirilecek 31 Mart 2024 yerel seçimler nedeniyle okullarda son rötuşlar yapılıyor. Van’ın İpekyolu ilçesindeki Hüsrev Paşa İlkokulu ile Vestel Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde sabah saatlerinde hazırlıklar başladı.

Sınıflarda seçim için son düzenlemeler yapılırken seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar ve paravanlar sınıflara getirildi. Sıralar çekildi, sandıklar yerleştirildi. Sınıflara taşınan paravanların kurulumuna başlandı.

Seçmenlerin oylarını kullanacakları sandıklar ve oy kabinleri sınıflara yerleştirildi. Sınıfların yarın yapılacak seçimlere hazır olduğunu ifade eden görevliler ise seçimin Türkiye’ye hayırlı olması dileklerinde bulundular.

Öte yandan, 2 bin 462 sandığın kurulduğu Van’da, yaklaşık 4 bini yeni seçmen olmak üzere 714 bin 919 seçmen oy kullanacak.