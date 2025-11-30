Van’da otomobil baraj gölüne yuvarlandı: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkarak baraja düşen otomobildeki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, otomobilde olduğu değerlendirilen bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Van-Hakkari kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, Zernek Barajı'na düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma personeli ve polisler bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ve dalgıç ekipleri hem botla hem de barajın derinliklerinde arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazeler, yapılan incelemenin ardından ambulanslara alındı.

Ekipler, otomobilde bulunduğu değerlendirilen bir kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.