Van’da otomobil baraj gölüne yuvarlandı: 3 kişi aranıyor

Van’da otomobil Zernek Baraj Gölü’ne yuvarlandı.

Araçta 3 kişi olduğu belirtilirken, bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışma başlattı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Van- Hakkari kara yolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi.

Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandı.

Otomobilde 3 kişi olduğu ifade edilirken, ihbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı