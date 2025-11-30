Giriş / Abone Ol
Van’da otomobil baraj gölüne yuvarlandı: 3 kişi aranıyor

Van’da Zernek Baraj Gölü’ne otomobil yuvarlandı. Araçta 3 kişinin bulunduğu bildirildi. Olayın ardından AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Güncel
  • 30.11.2025 11:45
  • Giriş: 30.11.2025 11:45
  • Güncelleme: 30.11.2025 11:48
Kaynak: DHA
Van’da otomobil Zernek Baraj Gölü’ne yuvarlandı.

Araçta 3 kişi olduğu belirtilirken, bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışma başlattı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Van- Hakkari kara yolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi.

Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandı.

Otomobilde 3 kişi olduğu ifade edilirken, ihbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı

