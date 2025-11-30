Van’da otomobil baraj gölüne yuvarlandı: 3 kişi aranıyor
Van’da Zernek Baraj Gölü’ne otomobil yuvarlandı. Araçta 3 kişinin bulunduğu bildirildi. Olayın ardından AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
Kaynak: DHA
Van’da otomobil Zernek Baraj Gölü’ne yuvarlandı.
Araçta 3 kişi olduğu belirtilirken, bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışma başlattı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Van- Hakkari kara yolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi.
Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandı.
Otomobilde 3 kişi olduğu ifade edilirken, ihbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı