Van’da otomobil kontrolden çıktı: 3 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde ilçedeki Nur Tatar Spor Salonu yakınında meydana geldi. F.G. isimli şahsın yönetimindeki 16 AKT 003 plakalı Volkswagen marka otomobil, bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada yaralanan 3 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin incelemenin başlatıldığı belirtildi.