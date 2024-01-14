Van’da otomobilin yayaya çarptığı feci kaza kamerada

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde otomobilin yolda yürüyen yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi Koçibey Caddesinden akşam saatlerinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle yolda yürüyen yayaya o sırada seyir halindeki otomobil çarptı. Kaza sonrası yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.