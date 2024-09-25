Van’da pide ekmeğe zam

Van’da pide ekmeğine zam yapıldı.

Kentte, 8 TL’den satılan 200 gram pide ekmeğinin fiyatı 9 TL oldu.

Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, pide ekmek fiyatına zam yaılması kararına ilişkin konuştu.

Artan grdi maliyetlerinden yakınan Işık, "Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birçok kaleme zam geldi. Artan maliyetlerden sonra 200 gram pide ekmeğinin fiyatını 8 TL’den 9 TL’ye çıkardık. Somun ekmek ise yine eski fiyat olan 8 TL’den satılacak" dedi.