Van’da sahte doktor operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Van İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin, 1219 Sayılı Kanun’a muhalefet kapsamında alternatif tedavi adı altında sahte diplomalar ve belgelerle sağlık hizmeti veren kişilere yönelik operasyon düzenlediği bildirildi.

Operasyon, 25 Nisan 2025 tarihinde İpekyolu ilçesindeki bir iş yerinde gerçekleştirildi. Yapılan aramada, hastalara ait tahlil, film ve ultrason gibi bilgilerin bulunduğu klasörler ile tedavi amacıyla kullanılan tıbbi cihazlar ele geçirildi. Ayrıca, şüpheli adına basılmış, çeşitli hastalıkların tedavisine kesin çözüm vaat eden kartvizitler de bulundu. İş yeri, usulsüz tedavi uyguladığı tespit edilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince mühürlenirken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.