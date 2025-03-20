Van’da sazlık alanda yangın

Van’ın İpekyolu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, ağaçlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu sınırları içerisinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Van Kalesi’nin güneyinde bulunan sazlıkta çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü.