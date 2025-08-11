Van’da sel felaketi: DSİ’ye ihmal, kayyuma geç müdahale tepkisi

Van'ın Saray ve Özalp ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu, birçok mahallede maddi hasar meydana geldi.

Selin ardından Büyükşehir Belediyesi ve Saray Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Belediye Eş Başkanları Filiz Öztürk ve Davut Acar, Saray ilçe yönetimiyle birlikte tüm belediye imkanlarını seferber ettiklerini açıkladı. Özalp ilçesine bağlı Noşar Mahallesi’nde ise Belediye Eş Başkanları Sakine Kutpınar ve Ecevit Ceylancı, bölge halkının yardımına gitti.

DSİ’YE “DERE ISLAHINI YAPMADI” TEPKİSİ

Mahallede oturan yurttaşlar ve muhtarlar, dere ıslah çalışmalarının yapılması için Devlet Su İşlerine (DSİ) defalarca başvurduklarını, son yazılı talebin yalnızca 10 gün önce iletildiğini belirtti. Ancak bu taleplerin yanıtsız kaldığı, gerekli temizlik ve altyapı çalışmalarının yapılmadığı öne sürüldü.

Yerel yönetimlerin erken müdahalesine karşın Büyükşehir Belediyesinin bazı birimlerinin olay yerine yaklaşık 4 saat sonra ulaştığı ifade edildi. Mahalle muhtarlarının, belediye şantiye şefine defalarca ulaşmaya çalıştığı ancak ekipman eksikliği nedeniyle gecikme yaşandığı belirtildi.

2024 yılında yaşanan benzer sel felaketlerinde, dönemin belediye yönetiminin Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri aracılığıyla hızlı müdahalede bulunduğu hatırlatıldı. O dönem 3 kazıcı-yükleyici, 3 vidanjör, 2 tanker ve 17 personelin aynı gün içinde içme suyu hatlarını onardığı belirtildi.

Belediye Meclisi Üyesi Neslihan Şedal ile Abdullah Zeydan, yaşanan felakette kayyum yönetiminin “sorumsuz ve ilgisiz” tutumunun etkili olduğunu savundu. Açıklamada, kayyum uygulamasının halk iradesini yok saydığı ve hizmet kapasitesini zayıflattığı öne sürülerek görevden alınması istendi. Aynı açıklamada, afetlerde siyasi ayrımcılığın kabul edilemez olduğu belirtilerek, DSİ başta olmak üzere tüm kurumlara dere ıslahı ve altyapı çalışmalarını ivedilikle başlatma çağrısı yapıldı.