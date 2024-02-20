Van’da seramik ve çini sergisi

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından ‘Çamurdan Hikayeler’ çerçevesinde ‘Seramik ve Çini Sergisi’ düzenlendi.

Atatürk Sanat Galerisinde düzenlenen sergide konuşan İpekyolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Birol Duman, seramik ve çini atölyesinde uzun zamandan beri güzel üretimlerin gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Atölyemizde özellikle ilimize has olan Van kedisi, inci kefali balığı, Van Gölü, flamingo ve Van evlerine yönelik ürünler üretiliyor. Bu ürünlerimizi zaman zaman sergilerle zaman zaman da il dışından gelen protokole hediye etmek suretiyle değerlendiriyoruz. Bu açıdan güzel bir oluşum. Çok rağbet göreceğini ve çok olumlu karşılanacağına inanıyorum” dedi.