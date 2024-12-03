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Van’da seyir halindeki kamyonette yangın çıktı

Van’ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 03.12.2024 23:13
  • Giriş: 03.12.2024 23:13
  • Güncelleme: 03.12.2024 23:13
Kaynak: İHA
Van’da seyir halindeki kamyonette yangın çıktı


Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Vali Mithatbey Mahallesi’nde meydana geldi. A.K. yönetimindeki kapalı kasa hafif ticari kamyonetin hareket halindeyken motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu gören sürücü, aracı kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ile araca müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Kamyonetin motor kısmında maddi zarar meydana geldi.

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