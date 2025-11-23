Van’da silahlı kavga: Avukat, tartıştığı otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü
Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir otelde avukat B.K. ile otel sahibi baba ve oğlu arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Baba ile oğlu hayatını kaybederken, avukat B.K. ve yanındaki ağabeyi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Van'da bir otelde çıkan tartışmada avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu silahla vurarak öldürdü.
Olay, saat 03.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otele geldiği belirtilen avukat B.K. ile otel sahipleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi
Baba ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, avukat B.K. ile yanındaki ağabeyi gözaltına alındı.
Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.