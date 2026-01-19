Van’da Suriye eylemine polis müdahalesi: Gözaltına alınan Abdullah Zeydan serbest bırakıldı

Van’da, Suriye’de yaşanan çatışma ve saldırılara tepki gösterme amacıyla düzenlenmek istenen eyleme polis müdahale etti. Aralarında görevden alınarak yerlerine kayyum atanan belediye eşbaşkanları Neslihan Şedal ile Abdullah Zeydan’ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Rudaw’ın aktardığına göre, Van Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla Şekerbank önünde toplanan kitle, buradan Sanat Sokağı’na kadar yürüyerek bir basın açıklaması yapmak istedi.

GEREKÇE VALİLİK YASAĞI

Sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeyi ablukaya alan polis, Valiliğin yasak kararını gerekçe göstererek yürüyüşe izin vermedi. Kitlenin yürümek istemesi üzerine çıkan arbedede polis, tazyikli su ve biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA

Müdahale sırasında görevden alınarak yerlerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, Özalp Belediye Eşbaşkanı Ecevit Ceylancı, DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi ve Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Van İl Eşbaşkanları Gönül Uzunay ve Cemal Demir, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Van Temsilciliği Başvuru Hekimi Hüseyin Yaviç ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şube Eşbaşkanı Mehmet Salih Coşkun’un da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

ABDULLAH ZEYDAN SERBEST BIRAKILDI

Abdullah Zeydan’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi serbest bırakıldı. Edinilen bilgilere göre, gözaltındaki diğer 40 kişinin emniyetteki sorguları ise sürüyor.

GÖZALTILAR PROTESTO EDİLDİ

Aralarında Van Barosu Başkanı Avukat Sinan Özaraz’ın da bulunduğu çok sayıda avukatın da gözaltına alınmasının ardından, avukatlar Adliye binasında bir araya geldi. Avukatlar, buradan sloganlar eşliğinde Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne kadar yürüdü