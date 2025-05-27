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Van’da trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.05.2025 11:21
  • Giriş: 27.05.2025 11:21
  • Güncelleme: 27.05.2025 11:21
Kaynak: İHA
Van’da trafik kazası: 1 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde kamyonetin su kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Kandahar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 DJ 227 plakalı kamyonetin su kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Kazada yaralanan sürücü ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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