Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Van’da trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 29.08.2025 11:21
  • Giriş: 29.08.2025 11:21
  • Güncelleme: 29.08.2025 11:21
Kaynak: İHA
Van’da trafik kazası: 1 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Edremit ilçesinde meydana geldi. M.G. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol