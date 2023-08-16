Van’da trafik kazası, 2 yaralı

Van’ın merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki alt geçitte meydana geldi. Sürcülerinin ismi öğrenilemeyen 38 F 0018 plakalı Honda marka otomobil ile 65 NU 294 pkalalı Ford marka minibüs çarpıtı. Çarpmanın etkisyle yan yeten minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.