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Van’da trafik kazası, 2 yaralı

Van’ın merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 16.08.2023 09:35
  • Giriş: 16.08.2023 09:35
  • Güncelleme: 16.08.2023 09:36
Kaynak: İHA
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Van’da trafik kazası, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki alt geçitte meydana geldi. Sürcülerinin ismi öğrenilemeyen 38 F 0018 plakalı Honda marka otomobil ile 65 NU 294 pkalalı Ford marka minibüs çarpıtı. Çarpmanın etkisyle yan yeten minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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