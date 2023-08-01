Van’da trafik kazası: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Van’ın Tuşba ilçesinde midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüsün, kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 122 Acil Servis, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Midibüste bulunan yolculardan hafif yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.