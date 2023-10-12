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Van’da trafik kazası: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 12.10.2023 15:20
  • Giriş: 12.10.2023 15:20
  • Güncelleme: 12.10.2023 15:20
Kaynak: İHA
Van’da trafik kazası: 3 yaralı

Van’da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Van-Özalp karayolu üzerindeki Samancılar Sitesi civarında meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Ford marka minibüs ile Volkswagen marka panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik akışı kısa süreli olarak tek şeritten sağlanırken kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. 

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