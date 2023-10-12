Van’da trafik kazası: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Van’da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Van-Özalp karayolu üzerindeki Samancılar Sitesi civarında meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Ford marka minibüs ile Volkswagen marka panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Trafik akışı kısa süreli olarak tek şeritten sağlanırken kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.
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