Van’da trafik kazası: 3 yaralı
Van’ın Muradiye ilçesinde hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Ünseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
İlhan T. yönetimindeki hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.