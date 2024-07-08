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Van’da trafik kazası: 3 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 08.07.2024 17:08
  • Giriş: 08.07.2024 17:08
  • Güncelleme: 08.07.2024 17:09
Kaynak: İHA
Van’da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Ünseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İlhan T. yönetimindeki hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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