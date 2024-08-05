Van’da trafik kazası: 4 yaralı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Bahçesaray’ın Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. M.D., yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 100 metrelik şarampole yuvalanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, ambulans, jandarma ve Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevke dildi. Yaralılar, bulundukları yerden vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.