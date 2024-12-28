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Van’da trafik kazası: 5 yaralı

Van’ın Edremit ilçesine otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 28.12.2024 16:31
  • Giriş: 28.12.2024 16:31
  • Güncelleme: 28.12.2024 16:31
Kaynak: İHA
Van’da trafik kazası: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Van - Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçdi güzergahında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Tekstilkent İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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