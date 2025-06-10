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Van’da trafik kazası: 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 10.06.2025 14:02
  • Giriş: 10.06.2025 14:02
  • Güncelleme: 10.06.2025 14:02
Kaynak: İHA
Van’da trafik kazası: 6 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu 6 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kavurgalı Mahallesi’nde meydana geldi. O.E. yönetimindeki 34 EDJ 945 plakalı Citroen Berlingo hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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