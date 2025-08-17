Van’da traktörün römorku devrildi: 8 yaralı
Van’ın Edremit ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaynak: iHA
Van’ın Edremit ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Kurubaş Mahallesi Erek Dağı'nda yaylada meydana geldi.
Yaylaya gitmekte olan traktörün römorku devrildi. Kazada römorktaki aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.