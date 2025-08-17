Giriş / Abone Ol
Yurt
  • 17.08.2025 22:45
  • Giriş: 17.08.2025 22:45
  • Güncelleme: 17.08.2025 22:46
Kaynak: iHA
Van’da traktörün römorku devrildi: 8 yaralı
FOTOĞRAF: İHA

Van’ın Edremit ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kurubaş Mahallesi Erek Dağı'nda yaylada meydana geldi.

Yaylaya gitmekte olan traktörün römorku devrildi. Kazada römorktaki aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

