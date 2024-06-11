Van’da uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

50 olayda 94 şahsın yakalandığı ve bir kişinin tutuklandığı ifade edilen açıklamada, “Yapılan aramalarda; 5 adet extacy, 100 adet puro, 570 adet sentetik ecza, 3 litre alkol, 7 kilo 3 gram metamfetamin, 35 adet elektronik sigara, 740 kilo çay, 16 adet cep telefonu ve 5 bin 293 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir” denildi.