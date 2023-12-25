Van’da üzerine çığ düşen iş makinesi kurtarıldı

Van’ın Saray ilçesinde yol açma çalışması yaptığı sırada üzerine çığ düşen iş makinesi kurtarıldı.

Van’da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı yüzlerde yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kar yağışının durmasıyla sabah saatlerinde yol açma çalışmasına başlayan Van Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi Saray ilçesine bağlı Turan Mahallesi yolunda çalışma yaptığı sırada üzerine çığ düştü. Operatör Agit K. olaydan yara almadan kurtulurken, çığ altında kalan iş makinesi bölgeye sevk edilen diğer iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.