Van’da yaban keçileri fotokapana yansıdı

Van’ın kırsal bölgelerinde yaşayan ve nesli tehlike altında olan yaban keçileri (Capta Aegagrus) fotokapan tarafından görüntülendi.

Dünyada yoğun avlanma nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan yaban keçilerinin, Van’ın kırsal bölgelerindeki dağlarda popülasyonları hızlı artıyor. Doğal yaşamın kontrol altına alınması amacıyla dağlık alana fotokapanlar yerleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP), bu kez koruma altına alınan ve avlanmaları yasaklanan yaban keçilerini görüntüledi.