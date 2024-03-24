Van’da yetkililer çığ bölgesinde inceleme yaptı

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu ve AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, çığ nedeniyle kapanan yolda incelemelerde bulundu.

Van-Bahçesaray karayolu, 22 Mart tarihinde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı. Olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü bölgede kar yığınlarını temizleme çalışmaları devam ediyor. Çığ afeti sonrası bölgeye giden Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu ve AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş incelemelerde bulundu.

Öte yandan, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan "Doğada Arama Kurtarma" ekibi de çığın düştüğü bölgede incelemelerini sürdürüyor.