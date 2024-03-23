Van’da yoğun kar yağışı

Van’da sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış öğle saatleri itibariyle yerini kar yağışına bıraktı.

Kurak bir kış mevsimi yaşayan Van’da mart ayında etkili olan yağmur ve kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü. Sabah saatlerinde belli aralıklarla sağanağın etkili olduğu kentte, öğle saatlerinde kara dönüştü.

Yoğun kar yağışı kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Meteoroloji 14 Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmasının beklendiğini, Van’ın güneyinde kuvvetli kar, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır" deyimini hatırlatan vatandaşlar, yağışların hem yer altı suları hem Van Gölü hem de tarım açısından önemli olduğunu kaydetti.