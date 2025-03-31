Van’da yoğun tipi ulaşımı vurdu: Karabet Geçidi çift yönlü trafiğe kapatıldı

Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Karayolları ekiplerince, tipi dolayısıyla görüş mesafesi azalması nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Bahçesaray’a bağlı Liman Mahallesi ile Çatak ilçesine başlı Yukarı Narlıca Mahallesi arası kara yolu güzergahı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatılmıştır" denildi.