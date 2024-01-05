Van’da yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oluyor

Van’da etkili olan kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Van’da etkili olan kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı ve tipinden dolayı sürücülere zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler yoldan çıkarken, bazıları ise geri dönmek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri ise bölgede çalışmalarını aralıksız yürütüyor.